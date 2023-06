Die Kiewer Nachtigallen besuchen Berlin - Singen für Veronika und den Frieden

So 25.06.23 | 08:12 Uhr | Von Maria Ossowski

Der Chor ist bekannt und beliebt in der Ukraine. Die "Kiewer Nachtigallen" werden zum ersten Mal nach Kriegsausbruch ins Ausland reisen. Sie wohnen im Spandauer Johannesstift und geben mehrere Konzerte. Von Maria Ossowski

Lisa Bondartschuk besucht die 9. Klasse des Johann-Gottfried-Herder Gymnasiums in Berlin-Lichtenberg. Die 15-Jährige aus Kiew hat nach der Flucht im März 2022 in Rekordzeit Deutsch gelernt und ist eine hervorragende Schülerin. Ihre Leidenschaft aber gilt der Musik, sie spielt Klavier und wurde nach einem Schulpraktikum an der Deutschen Oper in den Jugendchor aufgenommen. Gesang bedeutet für Lisa - wie für viele Ukrainer:innen - Lebensfreude, Freundschaft, Heimat, Glück. Wer je die Ukraine, ein ukrainisches Restaurant oder ukrainische Freunde zu Hause besucht hat, weiß: ohne Singen läuft nichts.

Singen als ein entscheidender Teil im Leben

Lisas Mutter Nadja, eine ausgebildete Chordirigentin, nennt die Ukrainer "ein singendes Volk, weil sie sehr emotional und sinnlich sind. Diese Gefühle werden durch Lieder vermittelt. An jedem Feiertag, bei einem Treffen mit Freunden oder mit der Familie, kann man ein ukrainisches Lied hören. Von klein auf singen die Mütter ihren Kindern Lieder vor, die Kinder singen im Kindergarten, in der Schule, und so begleitet das Lied die Ukrainer ihr ganzes Leben lang". Das Singen sei, so Nadja, ein entscheidender Teil im Leben der Ukraine.

Beide, Nadja und Lisa, bereiten seit Monaten den Besuch eines berühmten ukrainischen Jugendchores vor. Die "Kiewer Nachtigallen" werden das erste Mal seit Kriegsausbruch ins Ausland reisen. Sechs Konzerte sind in Berlin geplant. 15 Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren singen in diesem Chor alles, auch Jazz oder moderne Kompositionen, und das nicht nur auf ukrainisch, sondern auch auf englisch, französisch und japanisch, denn in Japan haben sie mehrmals große Erfolge gefeiert. Das Ensemble tritt seit 1994 auf, die Kinder lernen in der zum Chor gehörenden Musikschule parallel, Noten zu lesen und ein Instrument zu spielen.

Termine 25.06.2023 - Kirche im Johannesstift, 17 Uhr, Schönwalder Allee 26 27.06.2023 Kirche im Johannesstift, 14:30 Uhr, Schönwalder Allee 26 (zusammen mit Jugendkantorei Brücken bauen mit Musik) 27.06.2023 - Kulturzentrum Weiße Rose, 17.30 Uhr, Martin-Luther-Straße 77 28.06.2023 - St.-Annen-Kirche, 19 Uhr, Königin-Luise-Straße 55 30.06.2023 - Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, 14 Uhr, Breitscheidplatz 30.06.2023 - Ev. Kirchengemeinde Dahlem, 19 Uhr, Thielalle 1-3 Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten

Viele Volkslieder im Programm

Im Berliner Programm sind viele Volkslieder, darunter auch jenes Lied, das alle Ukrainer in sämtlichen Strophen kennen, es ist momentan besonders beliebt. Eine rote Schneeballblume neigt sich auf der Wiese als Symbol für den Sieg der Ukraine im Krieg. 1914 ist es entstanden, in Sowjetzeiten war es verboten wegen des Refrains: "befreie die ukrainischen Brüder aus den Fesseln Moskaus, dann werden wir die rote Schneeballblume züchten. Hej Hej Hej, wir sind die glorreiche Ukraine".

Trachten aus dem 11. Jahrhundert

Lisa erzählt, sie habe jetzt "wie viele Ukrainer begonnen, Lieder über die Ukraine, über ihre schöne Natur, über diejenigen, die einst für die Freiheit unseres Volkes gekämpft haben, anders wahrzunehmen. Das Lied ist jetzt eine Hoffnung auf eine friedliche Zukunft." Einige Mitglieder der Nachtigallen sind wie Lisa geflohen, nach Deutschland, Island oder Israel. Jene, die in der Ukraine geblieben sind, haben weitergesungen, geprobt und, soweit möglich, hin und wieder in Kiew Konzerte gegeben. In Berlin werden sie, wie in der Ukraine, bei ihren Auftritten die typischen Wishiwankatrachten tragen, Kleider, Blusen, Hosen und Hemden mit einer besonderen Stickerei. Diese Trachten stammen aus dem 11. Jahrhundert.

Wenn, so damals der Glaube, Ärmel, Ausschnitt und Beinabschlüsse kunstvoll bestickt sind, dann können böse Geister nicht hineinkriechen. Auch Lisa wird in einem rotweissen Kleid mit ihren Nachtigallen auftreten. Sie freut sich und zählt die Stunden bis zu den gemeinsamen Konzerten: "Mir gefällt, dass unsere Gruppe sehr unterschiedliche Musik aufführt. Ich erinnere mich, wie wir in einer schönen Kirche in Kiew Kirchenlieder sangen, und in anderen Sälen präsentierten wir zeitgenössische Musik, spielten volkstümliche Weihnachtslieder und Jazzkompositionen. Jedes Mitglied lernt während der Proben auch Solostücke. Alles, was mir unsere Leiterin Maria Moroz beigebracht hat, hat mir bei meinem Aufenthalt in Deutschland sehr geholfen."

Singen für den guten Zweck

Die "Kiewer Nachtigallen" singen für einen guten Zweck. Bei ihren Tourneen durch Japan haben sie Geld für Tschernobyl-Opfer gesammelt. Der Eintritt bei den Berliner Konzerten ist frei, aber sie bitten um Spenden für ein schwerverletztes 13-jähriges Mächen. Veronika Podolska aus Ukrainka in der Region Kiew hatte geschlafen, als eine russische Rakete in die Wohnung einschlug und die Splitter Füsse, ein Bein und die Hüfte zerfetzten. Veronika liegt im Kinderspital Kiew, ihr behandelnder Arzt hatte einst auch Chorgesang studiert. Er hat die Nachtigallen auf Veronika aufmerksam gemacht. Das Mädchen wurde fünf Mal operiert und hat eine lange Rehabilitation vor sich. Ob sie je wieder wird laufen können, ist ungewiss. Sie hofft darauf, so wie die Nachtigallen, die nicht nur für das Berliner Publikum, sondern auch für Veronika singen werden.

