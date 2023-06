Klimatechnik im Berliner Humboldt-Forum - Zum Abkühlen ins Museum

Bei einem Besuch des Berliner Humboldt-Forums können sich Besucher fortbilden - und nebenbei der Sommerhitze entkommen. Das 2021 eröffnete Museum ist gut temperiert und erzeugt einen Teil seiner Kälte mit modernen geothermischen Verfahren. Von Hans Ackermann

"Kühle Gebäude im Sommer" - unter diesem Titel hat das Umweltbundesamt schon im März eine Studie über "Methoden des sommerlichen Wärmeschutzes" in öffentlichen Gebäuden herausgebracht. Auf 300 Seiten wird dort eine Situation untersucht, die wir jetzt gerade wieder erleben: extreme Hitze, die in öffentlichen Gebäuden die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen lässt. Dadurch steigt der Stromverbrauch und am Ende wird noch mehr klimaschädliches CO 2 erzeugt. Ein sommerlicher Teufelskreis, der sich durchbrechen lässt, wenn bei der Klimatisierung moderne Technologien zum Einsatz kommen. So wie im Berliner Humboldt-Forum, wo ein Teil des Museums mit Geothermie gekühlt wird.

Wärmepumpe als Klimaanlage

Wer auf dem nördlichen Schlossplatz vor dem Humboldt-Forum steht, ahnt nicht, was sich hier unter den Pflastersteinen in der Erde befindet. Thomas Herrmann, der im Anfang 2021 eröffneten Museum für die gesamte Haustechnik verantwortlich ist, hat deshalb eine Grafik mitgebracht. Dieser "Leitungsplan Geothermie" zeigt ein Gewirr von unzähligen Rohrleitungen. "Hier mitten in der Innenstadt haben wir ein riesiges Geothermie-Feld abgesteckt. Über 100 Sonden, die wir hier bis zu 100 Metern tief abgetäuft haben." Der Diplom-Ingenieur kann sich noch gut an die Bohrungen vor rund zehn Jahren erinnern. Eine Fläche, so groß wie zwei Fußballfelder, wurde damals im Abstand von fünf Metern "durchlöchert", um mehr als 100 Erdsonden aufzunehmen. Wassergefüllte Rohre, die in der Kombination mit zwei Wärmepumpen im Winter zum Heizen benutzt werden, im Sommer für die Kühlung - nach dem gleichen Prinzip, mit dem auch ein herkömmlicher Kühlschrank arbeitet, meint Herrmann. "Wenn ich einen warmen Raum abkühle, dann entziehe ich ihm die Wärme. Nun muss ich überlegen: Wie kriege ich die Wärme weg?" Die Wärme an die Außenluft abzuführen, sei kritisch, sagt der Klimatechnik-Experte, "da im Hochsommer eben die Temperaturen sehr hoch sind. Und genau da kommt die Erdsonde ins Spiel, die sich mit einem gleichbleibenden Temperaturniveau anbietet."

Kälte aus der Tiefe

Bei konstanten 13 Grad werden die Sonden im Sommer im Erdreich gekühlt. Der mehr als zehn Kilometer lange Kühlkreislauf aus untereinander verbundenen Erdsonden gelangt über zwei große "Sammler" in den Keller des Hauses. Dieses Untergeschoss ist von einem rechtwinkligen Netz aus breiten Versorgungsstraßen durchzogen, 120 Meter in die eine, fast 200 Meter in die andere Richtung. Um in dieser weitläufigen "Unterwelt" des Humboldt-Forums Zeit zu sparen, würden manche seiner Mitarbeiter ihre Wege auf einem Roller zurücklegen, erzählt Thomas Herrmann, der hier unten jeden Quadratmeter kennt.

Dezentrale Klimaanlagen

Acht Meter unter der Erde wird eine Kühlleistung von bis zu 5.000 Kilowatt erzeugt, "fünf Gigawatt Kälte", wie Thomas Herrmann sagt. Damit werden im Haus mehr als 140 einzelne Klimaanlagen betrieben. Ein Hauptverteiler speist mit seinen großen, roten Elektromotoren über mächtige Rohrleitungen verschiedene Kühlkreisläufe. Am Ende können die einzelnen Klimaanlagen in jedem Raum des Hauses nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden. Diese "dezentrale Struktur" der Klimatisierung ermögliche weitere Spareffekte, meint Hermann. Die Erdsonden garantieren dabei die kühltechnische "Grundlast" des Hauses. Kälte, mit der vor allem Technik- und Server-Räume gekühlt werden: "Die 400 Kilowatt, die wir über die Geothermie fahren, entsprechen in etwa dem, was wir in unseren elektrotechnischen Räumen an Wärme produzieren, damit das Haus vom Strom her funktioniert." Mit der Geothermie spart das Haus viel Strom - wobei das Humboldt-Forum insgesamt natürlich sehr viel Strom verbraucht: "Wir haben im letzten Jahr hier im Haus ungefähr zehn Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht, also: zehn Gigawattstunden Strom", rechnet Herrmann vor. Zum Vergleich: In einem Drei-Personen-Haushalt liegt der durchschnittliche Jahresstromverbrauch bei rund 2.500 Kilowattstunden.

Ohrenbetäubender Lärm

Der Ingenieur öffnet eine dicke Stahltür, aus der ohrenbetäubender Lärm dringt. Dieser Lärm stammt nicht von den leisen Pumpen der geothermischen Kühlung, sondern entsteht in einem großen Raum, der "Zentrale Kälte" heißt. "Hier ist es ist so laut", ruft Herrmann gegen den Lärm der Kompressoren an, "weil hier unsere klassischen Kältemaschinen stehen. Vier Kältemaschinen auf zwei verschiedenen Temperatur-Niveaus". Zwei dieser großen Aggregate erzeugen Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad, die anderen beiden sind tagsüber auf fünf Grad eingestellt, müssen in der Nacht aber auch den großen "Eisspeicher" auf eine Temperatur "leicht unter dem Gefrierpunkt" kühlen. Der große Speicher ist mit einem "Eisbrei" gefüllt, erzählt Herrmann und wird benötigt, um Last-Spitzen bei der Kühlleistung zu garantieren.

Klimaziele im Humboldt Forum

Dort, wo Menschen vor empfindlichen Kunstschätzen stehen, reicht eine einfache "technische" Kühlung allerdings nicht aus. Hier soll und muss auch aus konservatorischen Gründen ein "Wohlfühlklima" herrschen - wie Thomas Herrmann das Ziel beschreibt. Neben der Solltemperatur von maximal 25 Grad muss dabei stets auch der zweite zentrale Parameter berücksichtigt werden, die Luftfeuchtigkeit. Ein komplexer klimatechnischer Prozess, bei dem unter anderem die sogenannte Betonkern-Temperierung zum Einsatz kommt. Thomas Herrmann zeigt das Verfahren in einer der Ausstellungsetagen: "Dafür haben wir hier in der Betondecke Rohrleitungen verlegt, die mit 19 Grad Vorlauf und 22 Grad Rücklauftemperatur funktionieren. Damit kühlen wir die Decke, die uns dann die Wärme aus dem Raum zieht."

Im "Kaltluftsee"

Kräftige, kalte Luftströme aus großen Gebläsen, meint Thomas Herrmann, seien in einem Museum tabu. Ebenso stromfressende und zusätzliche Hitze erzeugende Halogenlampen für die Beleuchtung - die im Humboldt-Forum ausnahmslos mit stromsparender LED-Technologie realisiert wird. Auch in dem Raum, in dem derzeit noch die empfindlichen Benin-Bronzen gezeigt werden: In ihrer Nähe spürt man nur einen angenehm kühlen Hauch, der mit einer Art Kaltluftsee erzeugt wird. "Der ist etwas kühler, als es oben unter der Decke ist, dadurch strömt er an jeder warmen Fläche nach oben, jetzt im Moment auch an uns entlang".

"Weitgehend CO2-frei"