Auftakt "Berlin liest ein Buch" - "Der Hausmann" von Wlada Kolosowa verwandelt Berlin in einen Lesekreis

Mo 19.06.23 | 15:19 Uhr | Von Barbara Behrendt

imago images/P. Meißner Audio: rbb24 Inforadio | 19.06.2023 | Barbara Behrendt | Bild: imago images/P. Meißner

Beim Bücherfest auf dem Bebelplatz ist die zweiwöchige Aktion "Berlin liest ein Buch" gestartet. Bis zum 2. Juli wird die Stadt mit dem Roman "Der Hausmann" in einen großen Lesekreis verwandelt. Von Barbara Behrendt

Eine der lustigsten Stellen in Wlada Kolosowas Roman "Der Hausmann" ist die, als Thea ihren Freund Tim mit einem Hähnchenfilet ohrfeigt. Allerdings nicht ohne Erlaubnis: Tim hatte Thea dazu aufgefordert, als Entschuldigung für eine blöde Bemerkung. Fast noch lustiger ist aber, dass Wlada Kolosowa diese absurde Szene nicht frei erfunden hat. Mit ihrem Cousin habe sie das ausprobiert, erzählt sie Moderatorin Marie Kaiser am Sonntag bei der Auftaktveranstaltung beim Bücherfest "Berlin liest ein Buch" auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte. Und, wie war's? "Sehr befriedigend!"

rbb Aktion - Berlin liest ein Buch Eine Aktion von Radioeins, rbbKultur und dem Landesverband Berlin des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv)

Lesungen und Schreibworkshops

Was man nicht alles erfährt, wenn man nicht allein liest, sondern, wie an diesem Abend, im Frauen-Team. Neben Marie Kaiser und der Autorin sind das im Lesezelt auf dem Bebelplatz die Moderatorin Anja Herzog und als pointierte Vorleserin Britta Steffenhagen. Bis zum 2. Juli wird die Stadt zum dritten Mal mit Kolosowas "Hausmann" in einen großen Lesekreis verwandelt. Viele Lesungen und Schreibworkshops stehen in den kommenden zwei Wochen mit Wlada Kolosowa in ganz Berlin auf dem Programm.

"Der Hausmann" ist ein Berlin-Roman, der in der fiktiven Wolffstraße abseits aller Hipster in Neukölln spielt. Thea und Tim sind gerade eingezogen, nachdem ihnen ihre Wohnung am angesagten Maybachufer gekündigt worden ist. Thea nimmt einen Job als Social-Media-Managerin bei einem Startup für veganes Hundefutter an. Tim zeichnet zuhause an seiner Graphic Novel und kümmert sich liebevoll-pedantisch um den Haushalt. Theas Mutter hat im schicken Dahlem vermutlich eine Putzfrau – Tims Mutter ist Putzfrau.

"Ein Roman - fünf Bücher"

In ihrer neuen Hausgemeinschaft mit der adretten 80-jährigen Dagmar und dem jungen arbeitslosen Ukrainer geht es um viele Themen gleichzeitig: um Gentrifizierung, Klassismus, Kapitalismus, um Online-Drogendeals, Ausbeutung und Altersarmut – und vor allem um Vorurteile. Ungewöhnlich ist dabei der formale Aufbau. Anja Herzog bringt es auf den Punkt: "Das ist nicht ein Roman aus einem Guss, es sind eigentlich fünf Bücher in einem."

Da ist erstens Tims Ich-Erzählung. Zweitens Tims Graphic Novel über ein Mädchen in Sibirien. Drittens die Spartipps der Oma, die wir in Form ihrer Blogeinträge lesen. Viertens das Chat-Protokoll zwischen Thea und ihrer Freundin und Vorgesetzen Anna. Und fünftens die Aufzeichnungen des Ukrainers Maxim, der ein Deutsch-Lernheft mit seinen Erlebnissen anlegt. Wlada Kolosowa hat schon ab 2017 für das Buch recherchiert, es ist ihr jedoch bewusst, dass es heute anders klingt, wenn ausgerechnet eine gebürtige russische Autorin die Figur eines Geflüchteten aus der Ukraine entwirft: "Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so schreiben würde. Ich denke, inzwischen sind auch viele ukrainische Autorinnen und Autoren in Deutschland, die das viel besser können und denen die Geschichte tatsächlich auch gehört", erklärt die Autorin.

Wir sind so ein bisschen die Spice-Girls der Literaturszene

Begeisterung beim Publikum

Der Chat zwischen Anna und Thea, der mit sämtlichen Emojis Eingang ins Buch gefunden hat, ist zum Vorlesen nicht ganz einfach, aber komisch. Britta Steffenhagen sieht ein Polizeiauto und Sterne und kann sich darauf keinen Reim machen. Bis Marie Kaiser interveniert: "Britta, das ist das Koks-Taxi! Du kennst das Emoji nicht?" Aus der Lesung wird daraufhin Emoji-Lese- und Lebehilfe mit vier unterhaltsamen Frauen. "Wir sind so ein bisschen die Spice-Girls der Literaturszene." Kein Wunder, dass dem Publikum neben dem Roman vor allem die Performance der vier Frauen gefallen hat an diesem Abend: "Die Kombi der vier Frauen war einfach toll. So lebendig! Das hat ganz viel ausgemacht, dass die vier zusammen ihren Spaß hatten", lobt eine Besucherin am Ende.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.06.2023,06:55 Uhr