Christiane Theobald war 36 Jahre lang mit dem Berliner Ballett verbunden. Auf ihrer Idee gründet das Staatsballett, mit 91 Tänzer:innen Deutschlands größte Kompagnie. Theobald war durch die Jahre Stellvertreterin mehrerer Intendant:innen. Sie ist ausgebildete Tänzerin, Dramaturgin und promovierte Kunstgeschichtlerin. Am Dienstag wird sie in der Deutschen Oper nach der Vorstellung von "Messa da Requiem" in den Ruhestand verabschiedet.