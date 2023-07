Kataster listet 85 Club-Standorte und 325 Live-Musik-Spielstätten in Berlin auf

Sollte die Berliner Stadtautobahn A100 bis zur Storkower Straße verlängert werden, würden dem Ausbau zahlreiche Clubs rund um das Ostkreuz weichen müssen. Gegen den drohenden Kahlschlag richtet sich am Samstag eine Tanzdemo.

A100-Ausbau vs. Clubkultur

Laut Clubcommission trägt das Tool zur Sensibilisierung bei Verdrängungsprozessen der Clubs bei und bietet eine Übersicht der Clubs, Live-Musik-Spielstätten und Musik-Spielstätten in Berlin. Darüber hinaus ermögliche es einen Überblick über die für die Clubstandorte relevanten Bebauungspläne.

Teil des Clubkatasters ist auch ein "Frühwarnsystem". Es informiert jeweils die akut betroffenen Clubbetreibenden über anstehende Baumaßnahmen und Planungen in der Nachbarschaft, so dass sie innerhalb der gesetzten Frist Widerspruch einlegen beziehungsweise rechtliche Maßnahmen ergreifen können. Das habe sich bewährt, so die Kulturverwaltung. "Die Baugenehmigungsbehörde oder Stadtplanungsämter sorgen dann für eine Beilegung des Konflikts."

Besonders relevant schätzt die Clubcommission das Frühwarnsystem für die Identifizierung und Verfolgung potenzieller Konflikte und Verdrängungsprozesse aller Clubs ein, die vom geplanten Weiterbau der A100 betroffen wären. "Der Weiterbau der A100 würde ein beispielloses Clubsterben zur Folge haben", sagte Schenker. "Der Senat steht in der Verantwortung, das zu verhindern."