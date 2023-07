Die Berliner St.-Thomas-Kirche in Kreuzberg soll am kommenden Samstag ein Ort für Techno-Jünger werden. Unter dem Motto "Love Heals the Soul" gibt es in der historischen Kirche einen Rave, wie der Evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte als Veranstalter am Montag ankündigte. Er solle "Ekstase und Spiritualität" verbinden.

Die Techno-Party beginnt um 22 Uhr und endet mit einem "geistlichen Chill-Out" am nächsten Morgen. Als Hauptact wird der DJ und Techno-Produzent Torsten Kanzler (Filth on Acid) angekündigt. Dazu präsentieren sich den Angaben zufolge drei aufstrebende DJs aus der Berliner und Kölner Techno-Szene: T-Mon, Haffenloher und VADH.