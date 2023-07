Als eine der wichtigsten deutschen Gegenwartskünstlerinnen wurde Isa Genzken schon im Museum of Modern Art in New York mit einer Retrospektive gefeiert, war auf der Biennale in Venedig und immer wieder auf der Documenta zu sehen. Eine große Ausstellung im Gläsernen Pavillon von Ludwig Mies van der Rohe (der Neuen Nationalgalerie also) sei aber schon lange ein Wunsch der Künstlerin gewesen, sagt der Direktor des Hauses, Klaus Biesenbach.

Sie selbst hat an der Ausstellung nicht mitwirken können. Isa Genzken geht es vor ihrem 75. Geburtstag gesundheitlich schlecht. Dass die Ausstellung mehr als vier Monate vor Genzkens Geburtstag eröffnet, hat auch damit zu tun. "Wir haben ein bisschen gegen die Uhr gearbeitet und wünschen uns, dass Isa Genzken einen luziden Tag haben wird, um die Ausstellung noch anzuschauen" sagt Biesenbach, der die Ausstellung gemeinsam mit Lisa Botti kuratiert hat.