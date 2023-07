Konzertkritik | Hozier im Tempodrom - Von Pathos und Coolness

Mi 12.07.23 | 08:32 Uhr | Von Hendrik Schröder

Mit "Take me to church" hatte Hozier vor zehn Jahren einen Welthit. Seitdem veröffentlicht er alle paar Jahre eine sehr gute Platte. Auf Tour war er lange nicht mehr, umso frenetischer wurde sein Auftritt am Dienstag im Tempodrom gefeiert. Von Hendrik Schröder.

Wenn sich schon beim Support Act alle in den Armen liegen, dann muss aber an diesem Abend ganz besonders viel Liebe im Spiel sein. Die Singer-Songwriterin Victoria Canal übernimmt das Vorprogramm und spielt dabei auch einen Song darüber, was man Sterbenden am Totenbett sagen soll: "Ich liebe Dich und ich vergebe Dir" (wofür auch immer). Also, ruft Canal, wenn wir das den Sterbenden sagen sollen, warum nicht besser gleich jetzt und hier den Lebenden, die mit uns hier sind, "sagt ihnen, dass ihr sie liebt". Und die halbe Halle macht das wirklich und ein Geraune sanfter Worte geht durch den Raum und alle, die sich angesprochen fühlen, tauschen ein paar Schmatzer aus. Das ist furchtbar kitschig und etwas peinlich. Und wahnsinnig schön.

Er hat den Swag erfunden

Dann kommt Hozier auf die Bühne und wirkt von Minute eins an, wie einer, der den Swag quasi erfunden hat. Groß ist er, dünn, in XXL Anzughose in grün, Jeansjacke und weißen Sneakern steht er da. Lange braune Locken. Bart. Er sieht aus wie eine Mischung aus Folkjesus, Post-Hipster und Hardrocker. Er legt los mit "Eat your young", dem Titeltrack der aktuellen EP. Genau wie sein großer Hit "Take me to church" ein politischer Song, der sich mit der wachsenden Kluft zwischen arm und reich beschäftigt. Und damit, wie eine fast alles besitzende Oberklasse die Regeln für die Verteilung des Wohlstands macht. Wenn man die in Gruppenstärke angereisten 16-25-jährigen Frauen im Publikum sieht, wie sie aufspringen und jubeln und schmachten und tanzen, dann mag man Hozier ja eher für eine Art Posterboy halten und unterschätzt leicht, dass der Ire auch ein hochpolitischer Künstler ist. Und ein großer Lyriker.

Riffs aus dem Handgelenk

Pathos kann er allerdings auch. Gefühlte 100 Mal muss er sagen, wie dankbar er und seine Band für diesen Abend sind, der so "special" sei, wie dankbar, dass sie all das erleben dürfen. Ein bisschen dick, ein bisschen zu viel. Aber sei es drum, die Leute bekreischen jede Zeile und irgendwie auch schön zu sehen, wenn sich mehr als 4.000 Leute im ausverkauften Tempodrom so einig sind. Abgesehen von den großen verbalen Gesten ist Hoziers Bühnenperformance naturcool. Wie er die Leute beiläufig diverse "OhohosAhahas" singen lässt und dann wie aus dem Handgelenk ohne Vorwarnung ein kleines Riff rauspfeffert, dass die Leute kennen und sie bald wahnsinnig werden lässt. Ein echt guter Perfomer.

Enorme Lautstärke

Es bleibt nur die Frage, was denn eigentlich mit dem Lautstärkeregler los war? Der ist bei allen Nummern, die nicht zu den ganz besonders ruhigen, folkigen gehören, auf 11 gestellt. Viel zu laut für Hoziers Stil, die E Gitarren so verzerrt und aufgerissen. Es irritiert die Leute an manchen Stellen regelrecht. Sie stehen da und wollen und machen und tun, aber die Instrumente brüllen sie derart nieder, dass es manchmal fast unangenehm wird, so sehr ballert es aus den Boxen. In der zweiten Hälfte wird es etwas besser, liegt aber auch vielleicht daran, dass Hoziers vielköpfige, großartige Band sich nicht mehr nur abklatscht, antanzt und mitreißend seine eigene kleine Party da oben auf der Bühne feiert, sondern jetzt auch etwas folkiger, etwas bedächtiger spielt. Vielleicht hat sich auch nur das Ohr an die Lautstärke gewöhnt. Sei es drum. Hozier ist ein smarter Vogel mit mega Stimme, dem man einfach gerne zusieht. Zuhört allemal.

