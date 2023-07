Konzertkritik | Indigo de Souza in Berlin

Indigo de Souza ist gerade mal Mitte 20 und hat schon drei Platten veröffentlicht. In Deutschland ist die Amerikanerin noch ein Geheimtipp. Hendrik Schröder hätte sie nach ihrem Konzert im Berliner Privatclub am liebsten hier behalten.

Kleine Konzerte von großen Künstlerinnen sind doch etwas Feines. Im Privatclub sind an diesem Abend vielleicht 150 Fans, aber damit ist der Laden schon ordentlich voll und es fühlt sich wirklich wie ein eher privates Konzert an. Selbst wer ganz hinten steht, sieht noch jedes Lächeln im Gesicht der Musikerinnen und Musiker, jede Falte, jeden Schweißtropfen.

Und der Sound von Indigo de Souza und ihrer ganz und gar knuffigen aber nicht zu unterschätzenden Band passt perfekt in diese engen vier Wände. Die Band spielt derart dynamisch, dass man an den leisten Stellen die Lüftung rauschen hören kann und mitbekommt, wie die Barfrau "4 Euro 50" flüstert.

Dann wird es aber wieder so laut, dass Bass und Schlagzeug einem direkt in die Magengrube treten. Immer dazu passend Indigo de Souzas Gesang, der mal in Obertönen über der Musik schwirrt und dann taktweise zum Knurren werden kann.