Bodo Mrozek: Ja, wenn wir zurückblicken, erst mal gar nicht so viel, denn der kleine Mick war gar keine Ausnahme. Der Sohn einer Avon-Beraterin und eines Lehrers ist damals Fan der zeitgenössischen Musik. Von Buddy Holly und vor allem von Chuck Berry, also einem schwarzen Musiker. Die Bluesmusik hat es ihm angetan. Seine erste Band "Little Boy Blue and the Blue Boys" ist eine ganz typische Bluesband. Später hat er dann die Stones mit Keith Richards gegründet, da tritt er als Sänger heraus und entwickelt auch eigene Marotten, etwa so das Schleudern des Mikrofons und so weiter.

Aber man muss sich auch klarmachen, das folgt auch einer Inszenierung eines sehr professionellen Managements. Die Stones werden früh als besonders ungewöhnliche und harte Band inszeniert.