Seiler lebt in Wilhelmshorst (Potsdam-Mittelmark) bei Potsdam und in Stockholm.

Der Schriftsteller Lutz Seiler bekommt den Georg-Büchner-Preis 2023. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit.

Der Schriftsteller stammt aus Gera in Thüringen und arbeitete zunächst als Zimmermann und Maurer. Später machte er sich als Lyriker einen Namen.

Der mit 50.000 Euro dotierte Georg-Büchner-Preis gilt als bedeutendste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum und wird am 4. November in Darmstadt verliehen. Namensgeber ist der in Darmstadt aufgewachsene Schriftsteller, Naturwissenschaftler und Freiheitskämpfer Georg Büchner (1813-1837). Im vergangenen Jahr wurde die türkisch-deutsche Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar ausgezeichnet.