Die Yeah Yeah Yeahs gehörten in den Nuller Jahren zu den aufregendsten Bands der Stunde. Dann wurde es still um sie. Am Dienstag spielten sie ihr erstes Berlin-Konzert seit zehn Jahren - doch fresh fand Hendrik Schröder die Musik nicht mehr.

Natürlich ist das Konzert der Yeah Yeah Yeahs ausverkauft. Wer in den Nuller Jahren goldene Schallplatten eingeheimst hat und mit einem eigentlich nicht gerade massentauglichen Sound sogar in Deutschland in die Charts kam, der hat Fans, die einen so schnell nicht vergessen. Fans, die sich zappelig und aufgeregt drängen an diesem Dienstagabend in der Columbiahalle, vor der Bühne, auf der Empore, vor den Bierständen. Fans, die vor 20 Jahren jung und wild und schön waren und diesen hibbeligen Garagen-Sound, diese kurzen Songexplosionen und die Frontfrau, die nicht von dieser Welt schien, sehr geliebt haben.

Das Konzert beginnt trotz riesigen Wiedersehensjubels erst mal ein bisschen verhalten. Die Leute stehen da und wissen nicht so recht , was sie machen sollen, denn der Opener "Spitting off the edge of the world" mäandert synthi-lastig so dahin und will einfach nicht recht losgehen. Überhaupt hat das Comeback Album "Cool it down" aus dem letzten Jahr gemischte Kritiken bekommen. Zu viele Flächen, zu viele Sounds, zu wenig Garage und Gitarre, fanden manche. Aber wegen neuerer Songs der Yeah Yeah Yeahs sind die meisten der Leute auch nicht gekommen.

Als mit "Heated hearts" und "Black tongue" zwei ältere Tracks folgen, da wärmt sich die Halle - trotz an vielen Stellen echt räudiger Sounds - so langsam auf. Sängerin Karen O gibt dabei die Gebieterin, die in einem Kleid aus roter Folie aussieht wie eine schreitenden und springende Geschenkverpackung, mit dunkler Sonnenbrille und schwarzen ledernen Stulpen an den Armen, wie eine Weltraumerscheinung. Und wenn sie lostanzt oder einen Mund voll Wasser in die Luft spuckt oder mit der Konfettikanone rosa Herzen durch die Halle schießt, dann juchzt und jubelt das Publikum auf.