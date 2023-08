Das Berliner Andromeda Mega Express Orchestra wurde 2021 mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet. Beim Konzert am Sonntag in Berlin mischten die 12 Musiker gekonnt modernen Jazz und zeitgenössische Avantgarde. Von Hans Ackermann

Gewissermaßen auf dem Wasser beginnt der Konzertabend in der Ufa-Fabrik: "Meer" heißt die erste Komposition. Der 1984 in Düsseldorf geborene Komponist und Bandleader Daniel Glatzel läßt sein Andromeda Mega Express Orchestra nun ganz langsam in Fahrt kommen. Lange Töne, von sechs Bläsern gespielt, Glatzel auf der Klarinette, hinzu kommen drei Flöten, sowie je eine Posaune (vorzüglich: Marleen Dahms) und die Trompete von Johannes Böhmer.

Das Bläsersextett bildet in der Mitte der Bühne einen Halbkreis. Dahinter agiert die energiegeladene Rhythmusgruppe: Marius Wankel am Schlagzeug, der immer wieder mit der Perkussionistin Evi Filippou um die Wette trommelt, am Kontrabass der vorzügliche Mathias Pichler. Für elektrische Klänge sorgen das Keyboard von Valentin Gerhardus und Kalle Zeier - ein ganz offenkundig kreativer E-Gitarrist, der den guten alten Wah-Wah-Effekt in den modernen Jazz zurückholt. Aus dem elektro-akustischen Gesamtklang ragen schließlich noch impressionistische Harfenklänge heraus, gespielt von Anna Viechtl.