Bei der Suche nach einer neuen Berlinale-Spitze wirkt Oscar-Preisträger Edward Berger in der von Kulturstaatsministerin Claudia Roth einberufenen Findungskommission mit. Der Regisseur ("Im Westen nichts Neues") soll in dem Gremium unter Roths Vorsitz eine Intendanz als Nachfolge für das bisherige Führungsduo aus Carlo Chatrian (51) und Mariette Rissenbeek (66) finden. Ein Sprecher Roths bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

Zur Findungskommission gehören demnach neben Roth und Berger die Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Anne Leppin, die Schauspielerin Sara Fazilat und der Produzent Roman Paul.

Roth hatte vor rund einer Woche angekündigt, die Berlinale solle künftig nur noch von einer Person geleitet werden - statt wie bisher von einer Doppelspitze. Chatrian zog daraufhin Konsequenzen und kündigte an, das Festival nach der Ausgabe 2024 zu verlassen. Rissenbeek hatte bereits zuvor ihr Ausscheiden angekündigt.