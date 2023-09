Tag des offenen Denkmals - Schlösser, Industriebauten und andere Denkmäler öffnen in Berlin und Brandenburg

Sa 09.09.23 | 08:06 Uhr

Zum 30. Mal öffnen bundesweit am Wochenende Denkmäler. Viele Bauten sind normalerweise nicht zugänglich. Das Berliner ICC steht Besuchern nun ebenso offen wie ein Kaufmannsladen in Luckau oder Schloss Sommerswalde in Oberkrämer.

Kirchen und Bahnhöfe, aber auch alte Werkstätten und Industriebauten: Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals öffnen an diesem Wochenende zahlreiche Gebäude und historische Anlagen in Berlin und Brandenburg. In Berlin sind bereits ab Samstag Veranstaltungen geplant. Unter dem Motto "Spurensuche. Unterwegs mit der Denkmalpflege" werden unter anderem Bau-, und Gartendenkmale vorgestellt. In Berlin können sich Interessierte beispielsweise am Samstag und Sonntag im seit Jahren geschlossenen ICC umsehen. Oder schon vor der Eröffnung im nächsten Jahr das Gutshaus Hohenschönhausen besichtigen, das derzeit restauriert wird. Zum Tag des offenen Denkmals gibt es verstreut über die ganze Stadt Führungen durch Siedlungen und Stadtteile, Bus- und Fahrradtouren sowie kulturelle Veranstaltungen und ein Kinderprogramm. In der Regel sind die Angebote kostenlos. Eine Karte mit allen Angeboten hat das Landesdenkmalamt auf seine Webseite zusammengestellt [denkmaltag.berlin.de].

Schlösser, Fabrikgebäude, archäologische Stätten

In Brandenburg öffnen am Sonntag mehr als 250 unter Denkmalschutz stehende Gebäude und historische Anlagen, von denen viele sonst gar nicht oder nur selten für Besucher zugänglich sind. Darunter sind Kirchen und Schlösser, aber auch alte Fabrikgebäude, Handwerksbetriebe und archäologische Stätten. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) erklärte, Brandenburg biete "viele Denkmalschätze, die von hoch engagierten Denkmalschützerinnen und Denkmalschützern gehegt und gepflegt" würden. Dazu gehörten ein Kaufmannsladen in Luckau ebenso wie das Schloss Sommerswalde in Oberkrämer, die Sprucker Mühle in Guben und der Optische Telegraph in Potsdam. Auf der Internetseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können viele Angebote in Brandenburg gefunden werden [tag-des-offenen-denkmals.de].

Schüle: Tag des offenen Denkmals macht Engagement sicht- und erlebbar

Schüle betonte, unzählige Freiwillige, Vereine und Förderkreise setzten sich "leidenschaftlich, kreativ und beharrlich für den Erhalt historischer Bausubstanz" ein. Der Tag des offenen Denkmals mache dieses Engagement sicht- und erlebbar. Seit 30 Jahren sei es damit einmal im Jahr auch möglich, hinter die Kulissen von sonst nicht zugänglichen Denkmalen zu blicken und bei Führungen Unbekanntes zu entdecken. Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 jährlich bundesweit im September statt, koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Feierlich eröffnet wird der Tag in diesem Jahr in Münster. Er steht unter dem Motto "Talent Monument".

