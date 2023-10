Kritik | "Die Schöne Lesung" von Radioeins im Großen Sendesaal - Kommissar Schneider ist zurück

So 15.10.23 | 10:10 Uhr

Mit einer Lesung im ausverkauften Großen Sendesaal hat Helge Schneider am Samstagabend im Haus des Rundfunks seinen neuen Roman vorgestellt. Von Hans Ackermann

"Stepptanz – Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr" - so heißt das neue Buch von Helge Schneider. Der Komiker aus Mülheim an der Ruhr geht seit mehr 30 Jahren mit einem ganz eigenen Musikkabarett auf die Bühne. Zwischendurch hat er als Schauspieler und Regisseur aber auch Filme gedreht und Hörspiele produziert. Im Großen Sendesaal präsentiert Helge Schneider an diesem Abend sein mittlerweile zehntes Buch.

Zu Beginn der Lesung stellt Helge Schneider dem Publikum erst einmal sämtliche handelnde Personen seines Kriminalromans vor. Eine Liste, die schon im Buch zwei ganze Seiten beansprucht. Auf der Bühne im ausverkauften Sendesaal braucht Schneider fast fünf Minuten, um sämtliche Beteiligten aufzuzählen - auch weil er sich zwischendurch über die eigenen Namens-Einfälle derart amüsiert, dass er vor Lachen kaum noch weiterlesen kann.

So folgt auf "Kommissar Yves Schneider" und "Frau Kommissar Jacqueline Schneider" - beide Namen mit französischem Akzent ausgesprochen - eigentlich die Tochter der beiden. Aber den Namen "Charlene Schneider" bringt der Komiker erst im dritten Anlauf und unter eigenem Gelächter hervor.

Roman für starke Nerven

"Nichts für schwache Nerven" steht auf dem Einband des knapp 200 Seiten umfassenden Romans, den Helge Schneider an diesem Abend in Auszügen vorträgt. Ein Krimi, in dem Kommissar Schneider natürlich einen besonders skurrilen Fall aufzuklären hat. "Die Person lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Laminat. Als der Kommissar die Leiche umdrehen wollte, ging es ganz leicht. Kein Wunder, denn die Leiche war hohl".

Mit einem dissonanten Klavierakkord schließt Helge Schneider an dieser Stelle das Rätsel um die hohle Leiche ab, lässt erst die Auflösung später folgen und greift zwischendurch immer mal wieder kurz in die Tasten, um dramatische Akzente zu setzen. So genüsslich Schneider die Details verschiedener Verbrechen schildert - etwa wenn der Mörder nach der Tat eine "oszillierende Säge" zum fachgerechten Zerstückeln benutzt - alles ist bei diesem Meister der Parodie natürlich nicht wirklich ernst gemeint, die Lesung selbst eine Parodie auf "ernstgemeinte" literarische Lesungen.

Grandiose Komik

Aus ironischer Distanz bei gleichzeitiger maximaler Übertreibung entsteht die grandiose Schneidersche Komik, das amüsante Resultat der großen Kunst dieses 1955 in Mülheim an der Ruhr geborenen Multitalents.

Meisterhaft "bastelt" er in seinem neuen Roman aus unzähligen Versatzstücken der Kriminal- und Horrorliteratur die Geschichte eines Serienkillers zusammen - passend zur Vorgehensweise von "Jerome, der eigentlich Klaus heißt" - und eben auch "Hybriden" zusammenbastelt. Leichen, die vollgestopft mit elektronischer Bauteilen zu neuem Leben erwachen sollen, stattdessen aber überall herumliegen, bis Kommissar Schneider den Übeltäter schließlich überführt.

Der Roman folgt einem altbekannten Gruselklassiker, der hier kräftig übertrieben wird - was Schneider auch gar nicht zu verbergen versucht, sondern im Text offenlegt, wenn er die "Werkstatt" des Serienkillers Jerome beschreibt: "Ein großes Poster klebt an der Wand. Mit Boris Karloff, der in dem Film "Frankenstein" gegen Blitze kämpft, die vom Himmel auf ihn einschlagen."

"Schöne Lesung" auf schön großer Bühne

Mit dem Mikrofon in der Hand wandert Helge Schneider gut 90 Minuten über die riesige Bühne des Großen Sendesaals, steigt auch mal die breiten Stufen hinauf, auf denen sonst die Musiker des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin mit ihren Instrumenten sitzen - ganz und gar der richtige Saal für diesen Komiker. Der mit wechselnder Stimme, mal deutlich artikulierend, mal geheimnisvoll murmelnd seinen Text spricht. Dabei variiert er Tempo, Rhythmus und Tonhöhe - ein Rezitator, der eben auch beim Sprechen vor allem Musiker ist. Und als solcher zwischendurch ruhig öfter und länger sein Buch beiseitelegen und vom großen Konzertflügel auf der Bühne Gebrauch machen dürfte. Immerhin spielt Schneider einige kurze Improvisationen, dabei Bach und Beethoven, Franz Schubert, George Gershwin und Arnold Schönberg in seinen ganz eigenen "Schneider-Jazz" integrierend.

In Orange am Buchtisch

Mit seiner Musikalität und seinem aus dem "Ruhrdeutsch" destillierten Sprachwitz ist Helge Schneider ein Gesamtkunstwerk der Komik, das man idealerweise mit eigenen Ohren erlebt: "Kommissar Schneiders Nissan Coupé flog mit quietschenden Reifen über den eisigen Asphalt in die Kurve. Der Kommissar hatte sich frisch gekämmt und sich Öl ins Haar gerieben. Er trug ein Hawaiihemd unter der US-Polizeijacke und rote Pferdelederslipper."

Nicht rot, sondern leuchtend orange ist ganz am Ende des Abends die Steppjacke, in der Helge Schneider nach der Lesung im Foyer am Buchtisch steht. Denn natürlich gibt es das Buch an diesem Abend auch zum Selberlesen. Gut 200 Besucher bilden deshalb im Foyer des Großen Sendesaals eine lange Schlange, um am Ende mit einem eigenen Exemplar nach Hause zu gehen. Jedes Buch mit sichtlichem Vergnügen von Helge Schneider eigenhändig signiert, an einem Abend für Fans und solche, die es werden wollen.

