Lang lebe die Melancholie – Husten spielen in Berlin

Die Band Husten schafft, was gute Netz-Serien und Kaschmir-Decken an düsteren Herbsttagen schaffen: Weltschmerz mit guter Unterhaltung und Wohligkeit zu verquicken. Trotz aller Melancholie wurde bei Husten im Cassiopeia auch getanzt. Von Magdalena Bienert

Soundcheck-Wertung: 3 x Hit, 1 x Geht in Ordnung

Husten werden gerne als Supergroup oder Promi-Trio betitelt. Die Band besteht nämlich aus Songwriter und Frontmann Gisbert zu Knyphausen, dem Produzenten Moses Schneider (der sonst Annenmaykantereit, Tocotronic oder Olli Schulz produziert) und aus Musiker und Schriftsteller ("Der Flussregenpfeifer") Tobias "Tobi" Friedrich alias "Der dünne Mann". Auf der Bühne sind sie aber zu sechst. Eingehüllt in bunte warme Farben, die von der Decke strahlen und der Traurigkeit, der Sehnsucht und der Zustandsbeschreibung den perfekten Rahmen geben. Der Sänger schließt die Augen und wiegt sich zur Musik, sie hätten von "tieftraurig bis zu Herzen gehend" alles eingepackt, was sie finden konnten "im Flohmarkt unseres Herzen", sagt Knyphausen pathetisch aber mit Augenzwinkern. Immerhin hat die Band etliche EPs veröffentlicht und zwei Studioalben – da wird zum Glück nicht alles schwarzgemalt, live kracht und groovt es auch mal ordentlich.

"Manchmal kommt mir sofort eine Melodie in den Kopf"

Dennoch: Spricht man über Husten, bleiben Worte wie "Melancholie" und "Weltschmerz" nicht aus. Aber in welche Zeit, außer die aktuelle, könnte das besser passen? "Wir schöpfen unsere Zuversicht aus der Dunkelheit. Zunächst einmal muss der ganze Mist auf den Tisch und dann schauen wir, wie es weitergeht" sagt Knyphausen in einem Interview. Therapiestunde mit Husten.

Nach dem dritten oder vierten Song sagt der Frontmann so etwas wie: "Schön, dass ihr aus dem Columbiatheater hier rübergekommen seid." Ach richtig, eigentlich hätten die sechs am Columbiadamm spielen sollen, aber Husten, seit 2017 ein heller Stern am Indierockhimmel, wurden sozusagen "runterverlegt".

Statt 800 Menschen passen jetzt in den kleinen Friedrichshainer Club nur 270. Zu wenig verkaufte Tickets also. Das ist bitter, aber immer noch symptomatisch für viele Veranstaltungen, die seit der Pandemie wieder stattfinden. Das Publikum ist unberechenbar geworden. Zumindest, solange bis es tatsächlich vor Ort erscheint! Im Cassiopeia tanzen und singen die vorderen Reihen zuverlässig, ab der Hälfte des kleinen Raumes wird noch anerkennend mit dem Kopf genickt. Die teils sehr intimen, leisen Texte verschwinden leider im Gemurmel und ein großer Mann tätigt inmitten eines ruhigen Klavier-Parts einen FaceTime-Anruf!

"Auf´s Herz gefallen, Liebe kaputt, Asche zu Asche, Schutt zu Schutt" heißt es auf der allerersten EP von Husten. Dystopie können sie, aber trösten zum Glück auch! Soll der nächste Winter doch kommen.