Konzertkritik | Queens of the Stone Age in Berlin

Harte Riffs, hohes Hit-Potenzial, coole Attitüde: Die Queens of the Stone Age prägten den Gitarrenrock der 00er Jahre wie kaum eine andere Band. Bei ihrem Auftritt in der Berliner Max-Schmeling-Halle sorgten sie von Anfang an für Feuer in der Halle. Von Hendrik Schröder

Als aber dann als zweite Nummer DER Song kommt, der Über-Song, das Lied, was damals, als es 2002 auf der Platte "Songs for the deaf" herauskam, für intensivste, fast ungläubige Gespräche unter Gitarrenjüngern gesorgt hatte. Was machen die da, versuchte man zu begreifen. Denn die Queens of the Stone Age hatten mit dem Song "No One Knows" den Gitarrenrock neu erfunden. Und das ist nicht übertrieben.

Die Queens of the Stone Age lassen schon am Anfang überhaupt nichts anbrennen und beginnen das Set mit zwei echten Knallern. Bei "Regular John" vom allerersten Album mumpft und bollert der Sound zwar noch ein bisschen und die Leute sind wohl auch etwas sehr überrascht, gleich am Anfang so einen Kracher zu hören.

Und auch wenn es lange nicht mehr die Originalbesetzung ist, die aktuellen Mitglieder der Band kennen sich lange genug, um da wie eine längst zusammengeschweißte Maschine zu stehen. Drummer Jon, der auch schon zehn Jahre dabei ist, spielt in seinen kurzen Hosen und in Tennissocken, als führe er einen Kampf und wolle ihn unbedingt gewinnen. Gitarrist Troy Van Leuwwen (seit über 20 Jahren in der Band) Basser Mikey Shoes (15 Jahre dabei) im Feinripp Unterhemd, bläht die Backen, tritt in die Luft, schaut provozierend ins Publikum: "Na, wir haben's noch drauf, was mit euch", will er damit vielleicht sagen?

Das Publikum allerdings ist mit der Band in die Jahre gekommen, 70 Prozent Männer stehen da, Vollbärte, Band T-Shirts, Tattoos. Jung und wild waren die meisten vor 20 Jahren, als eben dieses eine Überalbum der Queens of the Stoneage rauskam. Entsprechend wird es zwischendurch auch mal ein bisschen ruhiger im Rund, wenn die neueren Songs kommen. So ganz lässt sich die Energie vom Anfang nicht das Konzert über halten und kommt erst kurz vor den Zugaben zurück.