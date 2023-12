Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot. Er starb am Dienstag unerwartet im Alter von 79 Jahren zu Hause in Dresden an Herzversagen, wie sein Manager Gunter Grebler der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte. Zuerst hatte der MDR berichtet [mdr.de].

Emmerlich war vielfältg aktiv: Er sang, inszenierte, moderierte, machte einen Ausflug in die Schauspielerei und sprach zuletzt auch Hörbücher ein. Zudem hat er drei Bücher über sein Leben geschrieben.

Der 1944 in Eisenberg (Thüringen) geborene Bass wollte als Junge Pilot werden oder zur See fahren, studierte dann aber nach einer Ausbildung als Bauingenieur in Weimar Operngesang an der Musikhochschule Franz Liszt.