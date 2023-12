Konzertkritik | Bigband im Kammermusiksaal - Weihnachten im Jazzrausch

Mi 20.12.23 | 11:41 Uhr | Von Jens Lehmann

dpa/Michael Kremer/Geisler-Fotopress Audio: rbb24 Inforadio | 20.12.2023 | Jens Lehmann | Bild: dpa/Michael Kremer/Geisler-Fotopress

Vor Weihnachtskonzerten kann man sich gerade kaum retten. Jeder Saal, jeder Veranstalter, jedes Ensemble möchte seinen Teil zum festlichen Wahnsinn beisteuern. Das Label "Act" lädt jährlich zur jazzigen Weihnachtssause – diesmal in der Berliner Philharmonie. Von Jens Lehmann

Advent, Advent - die Hölle friert zu. "Act", der Bequemschuh unter den Jazz-Labels, feiert Weihnachten, und Nils Landgren ist nicht dabei!? Unglaublich. Dabei hat der Posaunen-Schmuseonkel doch gerade erst sein achtes (!) "Christmas with my friends"-Album rausgebracht. Aber Landgren stellt es in diesem Jahr lieber in der Hamburger Elbphilharmonie vor – und überlässt die Bühne in Berlin anderen. Siggi Loch ist trotzdem da. Der Label-Gründer schlufft auf die Bühne, begrüßt den zu zwei Dritteln gefüllten Saal zur ersten "Act Night" im Kammermusiksaal, dabei ist das auch nur alter Wein in neuen Schläuchen. Denn Künstler des Labels sind fast das ganze Jahr über im großen und im kleinen Saal der Philharmonie Berlin zu erleben.

dpa/Patrick Pleul Wetteraussichten - Wieder keine weiße Weihnacht - stattdessen Regen und Wind Schnee zu Weihnachten gab es in der Region Berlin und Brandenburg zuletzt 2010. Und das wird sich wohl auch so schnell nicht ändern: Die Wetteraussichten für den 24. Dezember verheißen grau, nicht weiß.



"Ein Abend voller Enttäuschungen"

An diesem Abend ist es die Jazzrausch Bigband aus München. Die sind so etwas wie die schwarzen Schafe bei "Act". Eine Bigband, die Techno und Klassik mixt?! Da gehen manche ihre Bequemschuhe doch gleich wieder umtauschen! Dabei sind die rund 20 Musikerinnen und Musiker, die sich an der Musikhochschule in München kennengelernt haben, inzwischen eine der erfolgreichsten Bigbands der Welt. Sie füllen mit ihrem wilden Stilmix nicht nur große Hallen in aller Welt, sondern sind auch ein gern gesehener Gast auf Festivals. Gründer und Bandleader Roman Sladek führt mit sympathischem Münchner Einschlag durch den Abend und schockt gleich zu Beginn die Hardcore-Fans im erstaunlich jungen Publikum, die einen mit Fascinators im Haar, die anderen im Schlabber-Hoodie. "Ein Abend voller Enttäuschungen" werde das, baut Sladek vor und bittet um Handzeichen, wer jetzt extra für einen Rave gekommen sei. Es melden sich erstaunlich viele – es geht aber dann doch keiner, als klar wird, dass die Laptops und Synthesizer diesmal ausgeschaltet bleiben.

www.imago-images.de Bilanz des Jazzfest Berlin 2023 - Zwischen Geräusch und Wohlklang Das Jazzfest Berlin hat sich in den letzten Jahren stark verändert, ist tief in die Szene der freien improvisierten Musik eingetaucht. Doch auch die 60. Ausgabe war ein Publikumsrenner. Jens Lehmann hat fast 20 Konzerte in vier Tagen besucht.

Weihnachtslieder statt Techno

Auch die jüngsten Bearbeitungen von Gustav Mahlers Musik bleiben an diesem Abend gottseidank ungehört. Stattdessen: Schönster Swing, und der sei ja schließlich auch wie Techno, nur älter, sagt Sladek. Wo er recht hat. Seine Band legt jedenfalls auch in den klassischen Bigband-Arrangements los wie die Feuerwehr – mit "Ihr Kinderlein kommet". Richtig gelesen: Was Roman Sladek hier immer wieder als "alte Techno-Banger" ankündigt, sind alles alte Weihnachtslieder im neuen Gewand. Was Christian Steyer für Chöre kann, das kann Jazzrausch-Gitarrist Leonhard Kuhn für Bläser noch besser arrangieren. Wunderschöne, warme Mischklänge treffen auf spitze Bläser-Kicks und wirklich gute Soli. Und auch wenn die Band ironisch bis flapsig mit ihnen umgeht: Sie wird den alten Liedern zu jeder Zeit gerecht, bringt die wundersamen Melodien einem Publikum nahe, das wahrscheinlich einige der Lieder hier zum ersten Mal hört. Von "Ich steh‘ an Deiner Krippen hier" bis "Maria durch ein Dornwald ging". Aber keine Sorge, im Kammermusiksaal erstarrt niemand vor Ehrfurcht vor altem Liedgut. Da sind schon die Musikerinnen und Musiker von Jazzrausch davor. Nicht nur, weil sie manche Lieder bis zur Unkenntlichkeit auflösen, von "Es ist ein Ros entsprungen" bleiben nur noch Melodiefetzen übrig. Nein, es macht auch einfach Spaß, dieser Band zuzuschauen, ob sie nun im Goth-Outfit oder mit Sonnenbrille und Ghetto-Goldkette dasteht. Wie sie sich gegenseitig immer wieder lautstark anfeuern, mittanzen, mit den Armen rudern, jedem Break der großartigen Rhythmus-Gruppe um Schlagzeuger Marco Dufner nachspüren – herrrlich!

MUTESOUVENIR/Kai Bienert Konzertkritik | National Youth Orchestra Jazz - Das Konzerthaus bebt Das Jazz-Jugendorchester der USA rockt Berlin. Das National Youth Orchestra Jazz aus Amerika war zu Gast bei "Young Euro Classic" - zusammen mit einer Soul-Legende. Von Maria Ossowski

All Stars als Showstopper

Doch es wäre kein "Act"-Weihnachtsabend, wenn nicht als Showstopper ein paar All Stars des Labels auf die Bühne geschickt werden. Während Jazzrausch die Halle zum Beben bringt, ernten die schwedische Jazz-Röhre Viktoria Tolstoy, die schüchterne isländische Pianistin und Sängerin Anna Greta und die fast schon unprofessionell schlecht vorbereitete Cellistin und Sängerin Nesrine eher Höflichkeitsapplaus. Der Einzige, der aus der so oft beschworenen "Act"-Familie wirklich zu diesem Abend passt, ist der fantastische Saxophon-Shooting Star Jakob Manz. Der hat fast noch mehr Energie als die Band, hüpft auf der Bühne rum wie ein Flummi, schenkt mir aber auch im Schlussstück "Süßer die Glocken nie klingen" das gottverdammt schönste Solo des Jahres. Ich weiß, ich bin sonst eher für das überkomplexe, aneckende Zeug zu haben, aber diesen musikalisch satten, warmen Vorweihnachtsabend lass ich mir gefallen – oder um im Bild von vorhin zu bleiben: In den Bequemschuh schlüpfe ich gerne rein, dazu noch den ugly christmas sweater an, chestnuts on an open fire, Sie wissen schon – Weihnachten kann kommen!

Sendung: rbb24 Inforadio, 20.12.2023, 6:55 Uhr