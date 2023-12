"Mich flasht das immer noch so sehr, wenn es ein tolles Konzert ist"

Booker in Berliner Club

Daniel Kokavecz ist Booker im Berliner Festsaal Kreuzberg. Was man da eigentlich genau macht und wie es sich anfühlt, wenn dann vor enem Konzert die Türen aufgehen, hat er Hendrik Schröder erzählt.

Die Herausforderung dabei sei vor allem, den Spagat zu schaffen zwischen einer gewissen Wirtschaftlichkeit und dem programmatischen Anspruch, sagt Daniel. "Auch wenn einem die Musik persönlich vielleicht nicht gefällt, muss man in der Lage sein einschätzen zu können, ob es gut ist, ob es funktioniert."

Er überlegt und entscheidet, welche Bands, Künstlerinnen und Künstler wann im Festsaal spielen könnten. Wer ist auf Tour, welche lokalen Veranstalter wollen für welchen Act den Raum mieten? Welche Anforderungen haben die Bands an die Technik?

"Was auf Tour passiert, das bleibt auf Tour"

Gelernt hat Daniel den Beruf nicht. Obwohl: Eigentlich doch, nur eben nicht während einer kaufmännischen Ausbildung, sondern ganz konkret in der Praxis. Es fing damit an, dass er für die Bands in denen er selbst gespielt hat, die Konzerte gebucht hat.

Das hat ihm Spaß gemacht, wie er sagt, deswegen hat er das bald auch für andere Bands gemacht und ist so Schritt für Schritt im Musikbusiness gelandet. Und schließlich im Booking.

Telefonieren, verhandeln, kalkulieren, organisieren, netzwerken, alles und jeden kennen, ständigen Hunger nach neuer Musik haben: So sieht Daniels Berufsalltag aus. "Ich stehe vor allen Dingen mit Agenturen und lokalen Veranstaltern in Kontakt, als Venue mit einer Größenordnung wie der Festsaal bucht man die Bands nur noch selten direkt".