Interview zu Feierkultur in der DDR - "Wir haben unsere eigenen Rituale geschaffen"

Fr 26.01.24 | 11:54 Uhr | Von Steffen Prell

© Bernd Hiepe Audio: Radioeins | 26.01.2024 | Faschingspaar 1987, Erfurt | Bild: © Bernd Hiepe

Laute Musik, reichlich Alkohol und unbeschwerter Sex: So beschreibt Petra Göllnitz die Feierkultur in der DDR. Als Kuratorin einer Ausstellung hat sie Bilder der Vergangenheit zusammengetragen - mit der sie Impulse für Gegenwart und Zukunft setzen will.

Zur Ausstellung "Der große Schwof. Feste feiern im Osten. Der Staat und seine Rebellen" Die Werke von 31 Fotograf:innen - darunter Christiane Eisler, Roger Melis und Barbara Metselaar Berthold - bilden mit mehr als 300 Fotos die Feierkultur der DDR ab. Vom 27.01.2024 bis zum 05.05.2024 im Dieselkraftwerk Cottbus und der Rathaushalle Frankfurt (Oder)

rbb|24: Frau Göllnitz, in Ihrer Ausstellung geht es um die Feierkultur in der DDR. Was verbinden Sie ganz persönlich mit dem Thema? Petra Göllnitz: Ich komme aus dem Erzgebirge. Meine Familie hat kein Fest ausgelassen, wir haben häufig und gern gefeiert. Wir haben viel gegessen, viel getrunken, viel gesungen. Und wenn jemand aus der Familie traurig war, dann wurde auch geweint. Und dann wurde wieder gelacht. Feiern ist ein Teil unserer Kultur und alle diese Bestandteile gehören dazu.

Was hat Feste in der DDR so besonders gemacht? Wenn es jemand verstand, gut zu feiern, dann waren wir das. Dadurch, dass wir weniger Konsumenten, sondern mehr Produzenten waren, waren wir Meister im Gestalten und Ausrichten von Feiern. Wir haben uns keine Musik und kein Essen gekauft. Wir haben es selbst geschaffen. Wir haben selbst musiziert, wir haben unsere Kleider selbst genäht, wir haben unsere eigenen Rituale geschaffen, die nun in der Ausstellung erlebbar werden.

Viele der Fotos wurden in den 1980er Jahren gemacht. Was war das für eine Zeit in der DDR? Ende der 1980er Jahre stand der Zusammenbruch des Landes kurz bevor. Das ist in vielen dieser Bilder zu sehen. Wir haben das Glück, dass wir 31 Fotografen und Fotografinnen in der Ausstellung haben. Damit haben wir 31 Sichtweisen, unterschiedliche Handschriften und wir haben völlig unterschiedliche Schauplätze. Damit bekommen wir ein Prisma des gesellschaftlichen Lebens, das in dieser geschlossenen Form so noch nie gezeigt wurde.

Hatten die Bilder denn eine subversive Kraft? Man sieht, wie sich eine ganze Generation selbstständig macht und mit viel Fantasie und Kreativität ihre eigene Welt schafft, in der sie sich zu Hause fühlt. Man erkennt, wie sie sich immer mehr abkehren von einer Regierung, mit der sie nichts mehr anzufangen wussten. Das zeigen die Bilder. Aber auch die Hängung der Bilder in der Ausstellung verdeutlicht das. Die Staatsfeste sind sehr ironisiert und verkürzt dargestellt und werden den Gruppen gespiegelt, die sich diesem Staat schon längst widersetzt haben.

Der große Schwof - Feste feiern im Osten

Straßenszene mit Faschingsgesellschaft, Dresden, 1981 | Bild: © Christian Borchert / SLUB Dresden / Deutsche Fotothek

Serie Bitter süß im Wartesaal, 1980/84 | Bild: © Barbara Metselaar Berthold

Pfingsttreffen der FDJ, Showtänzerinnen Berlin 1989 | Bild: © Jens Rötzsch

FDJ-Veranstaltung, Leipzig, 1987 | Bild: © Gerhard Gäbler Play Pause Fullscreen







Welche Parallelen sehen Sie zwischen der Zeit damals und der heutigen? Wir leben momentan in einer Zeit, in der wieder viele auf ihren eigenen festgefahrenen Vorstellungen beharren. Das ist ähnlich wie Ende der 80er Jahre. Da kam man auch nicht mehr zum Dialog, sondern hat nur noch die gegenseitigen Ansichten ausgetauscht, ohne sich zu verständigen. Denen, die anders dachten, blieb nur die innere Emigration - oder die Heimat zu verlassen. Mir fehlt auch heute wieder die Verständigung untereinander. Vielleicht ist diese Ausstellung eine Möglichkeit, dass wir wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen.

Wir erinnern uns gemeinsam an die Kultur des Ostens und schaffen ein Verständnis bei der nächsten Generation. Ein Verständnis für uns Petra Göllnitz - Kuratorin der Ausstellung

In einer Zeit, in der Krieg herrscht und der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt ist eine Ausstellung über Feste in der DDR also in gewisser Weise auch ein bewusstes Kontrastprogramm? Als ich beim "Stern" als Fotoredakteurin gearbeitet habe, habe ich mitunter täglich mehr als 20.000 Nachrichtenbilder gesehen. Neben großer Schönheit und Ästhetik habe ich so viel Kriegsfotografie und Grausamkeit gesehen - jeden Tag. Auch deshalb ist es mir ein Bedürfnis gewesen, dass ich jetzt als freiberufliche Kuratorin Leichtigkeit und Unbeschwertheit zeige und so ein bisschen Fröhlichkeit in diese schweren Zeiten bringe. Denn wir sind uns wohl alle einig, dass die Zeit momentan wirklich nicht gut ist. Wenn die Menschen mit Erinnerungen und mit einem Lächeln aus der Ausstellung gehen, dann ist mir etwas Gutes gelungen.

Was wollen Sie mit der Ausstellung noch erreichen? Ich denke, dass wir gleich zwei Dinge erreichen können. Wir erinnern uns gemeinsam an die Kultur des Ostens und schaffen ein Verständnis bei der nächsten Generation. Ein Verständnis für uns. Zum anderen ist es mir wichtig, unser fotografisches Erbe zu bewahren und wieder in unser kollektives Gedächtnis zu holen. Also erinnern und freuen wir uns gemeinsam – und wertschätzen damit auch die Arbeit unserer Fotografen und Fotografinnen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Steffen Prell. Sendung: rbbKultur - Das Magazin, 27.01.2024, 18:30 Uhr