Theaterproduktion für junge Dramatiker - Sarah Calörtscher in Frankfurt (Oder) mit Kleist-Förderpreis ausgezeichnet

Mi 31.01.24 | 13:46 Uhr

Fabienne Gantenbein Audio: Antenne Brandenburg | 31.01.2024 | Eva Kirchner-Rätsch | Bild: Fabienne Gantenbein

In ihrem Drama "Herz aus Polyester" beschreibt die Schweizerin Sarah Calörtscher das Rennen von Menschen um ein besseres Leben auf dem Mars - und wrift ein Schlaglicht auf die Tücken der Zivilisation. Jetzt bekommt sie dafür den Kleist-Förderpreis.

Der 29. Kleist-Förderpreis für jungen Dramatikerinnen und Dramatiker geht in diesem Jahr an Sarah Calörtscher. Das wurde am Mittwochvormittag in Frankfurt (Oder) bekanntgegeben.



rbb 1 min Trauer um Skulpturen-Schöpfer - Künstlerpaar Rita und Roland Rother nach tödlichem Autounfall beigesetzt Ein Brandenburger Künstler-Ehepaar starb Anfang Januar bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Frankfurt (Oder). Bei den Opfern handelte es sich um den bekannten Bildhauer Roland Rother und dessen Frau Rita. Am Dienstag fand die Beisetzung statt.

Calörtscher wurde 1991 in Graubünden in der Schweiz geboren. Nach einem Bachelor in Musik und Bewegung studierte sie Dramaturgie an der Züricher Hochschule der Künste. Seitdem ist sie als freie Dramaturgin, Musikerin und Autorin unterwegs.

Stück über Fluch der Zivilisation

Von sich selbst sagt sie, dass sie am liebsten an Tastaturen sitzt. An Synthesizern mache sie Musik, am Computer entstünden dann auch Wortgebilde - so auch für das nun in Frankfurt (Oder) ausgezeichnete Drama "Herz aus Polyester". In der poetischen Science-Fiction-Geschichte geht es um eine geheimnisvolle Krankheit und Ressourcenmangel auf der Erde. Drei Menschen bewerben sich um einen der begehrten Plätze auf einer Mars-Kolonie, dem einzigen Ausweg. Die Auswahl und Eignungsprüfung wird allerdings durch einen künstlichen Algorithmus getroffen. "Das Werk verbindet geschickt den Fluch der Zivilisation mit der Hoffnung auf ein verbessertes Leben auf dem Mars", heißt es von der Jury. Calörtscher beschreibe die Angst vor Stillstand, Hoffnungen und die Gier der Menschheit nach Fortschritt. "Mit beeindruckender Sprachgewalt erschafft sie nicht nur einem abstrakten Algorithmus eine lebendige Präsenz, sondern zeigt in dieser poetischen Science-Fiction auf, welche Möglichkeiten und Ausdrucksmittel das digitale Erzählen auf der Bühne bieten kann, ohne dabei das Menschliche aus den Augen zu verlieren."

Uraufführung im Oktober in Frankfurt

Der Kleist-Förderpreis ist mit 7.500 Euro dotiert und garantiert die Uraufführung des prämierten Stückes. Die offizielle Preisverleihung findet im Rahmen der Kleist-Festtage am 9. Oktober statt. Dort wird auch "Herz aus Polyester" erstmals in Frankfurt gezeigt, produziert vom Deutschen Theater Berlin in Zusammenarbeit mit dem Kleist-Forum.

Der Kleist-Förderpreis wird seit 1996 von der Stadt vergeben. Bewerberinnen und Bewerber dürfen bei Einsendeschluss nicht älter als 35 Jahre alt sein. Der Dramatiker und Lyriker Heinrich von Kleist wurde 1777 in Frankfurt an der Oder geboren und starb 1811 in Berlin-Wannsee. Zu seinen bekanntesten Werken gehören das Schauspiel "Das Käthchen von Heilbronn", sein Lustspiel "Der zerbrochne Krug" sowie die Novellen "Michael Kohlhaas" und "Die Marquise von O...".



Sendung: 31.01.2024, 12:30 Uhr