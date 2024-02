Der englischsprachige Titel dieser Transmediale ist einem Meme entlehnt, das bereits 2007 viral ging und aus dem Reality-TV Format "Keeping Up With The Kardashians" stammt. Die Buchstaben dieser Floskel, (zu deutsch: Du machst das großartig, Schätzchen!) stehen in typisch gezackter Horrorfilm-Optik auf dem Programmheft. Dieses Jahr geht's nämlich in Ausstellungen, Panels und Filmen um die grausigen und toxischen Seiten von Online-Inhalten, denen wir uns aussetzen.

Anna-Lena Panter vom Transmediale-Team beschreibt es so: "Es geht um die Beziehung zwischen Content – Consumer und Producer und Creator Sein. Das ist ja ein Spannungsverhältnis als Künstler:in, wenn man im digitalen Bereich arbeitet und den content immer vor Augen hat und gleichzeitig eingreift und Produzent dessen wird." Jede:r sei so in der Lage seine eigenen Realitäten zu schaffen, aber auch zu manipulieren und in bestimmte Richtungen zu steuern.