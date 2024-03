Obwohl der Senat den Kulturstandort "Alte Münze" künftig von einem privaten Nutzer betreiben lassen will, sind weiter Landesinvestitionen von gut 47 Millionen Euro geplant. Das geht aus einer Anfrage des Grünen-Abgeordneten Daniel Wesener an die Senatsverwaltung für Finanzen hervor, die dem rbb exklusiv vorliegt.



Für die Sanierung des Standortes "Alte Münze" sind weiterhin 46 Millionen Euro aus dem "Sondervermögen wachsende Stadt" vorgesehen. Dazu kommen 1,5 Millionen Euro, die bereits in die Planung, den Erhalt und die Verkehrssicherheit investiert wurden. Nachdem sich der schwarz-rote Senat von den Plänen verabschiedet hat, in der Alten Münze ein "House of Jazz" einzurichten, drohen nun auch 13 Mio Euro Fördergelder des Bundes dafür verloren zu gehen. Denn die Mittel sind an die Einrichtung des "House of Jazz" in der "Alten Münze" gebunden.