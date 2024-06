Die international erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Fernsehserie "Babylon Berlin" geht in eine fünfte - und letzte - Staffel. Die Mischung aus Krimi und Gesellschaftspanorama der Weimarer Republik wird dann bis in die Anfänge des NS-Regimes 1933 reichen, wie die Partner X Filme Creative Pool, ARD Degeto Film, SWR, WDR, Radio Bremen und Beta Film am Dienstag mitteilten.