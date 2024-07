Die Sonderausstellung "Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften" in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel Berlin erweitert ihre Öffnungszeiten. Aufgrund des großen Andrangs werde die Ausstellung in der letzten Woche, von Dienstag, 30. Juli, bis Sonntag, 4. August 2024, abends eine Stunde länger geöffnet sein, bis 21 Uhr, teilten die Staatlichen Museen zu Berlin am Mittwoch mit.