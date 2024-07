Doch als Anohni plötzlich dasteht, wie eine Erscheinung, in schwarzem langen Kleid, und mit ihrer glasklaren und unverwechselbaren Stimme anfängt zu singen, ist es schlagartig ruhig. Dieser sehr leise, aber inhaltlich laute Abend nimmt seinen Lauf. Der Opener "Why am I Alive Now" stammt vom neuen und sechsten Studioalbum "My Back Was a Bridge for You to Cross". Das "New York Magazine" hat es zum Album des Jahres 2023 gekürt.