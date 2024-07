Kreistage in Barnim und Uckermark üben sich im Umgang mit starker AfD

Die Kreistage in der Uckermark und Barnim haben sich konstituiert. In der Uckermark wollte die AfD den Kreistagsvorsitz übernehmen – und scheiterte. In beiden Kreisen wurden jedoch AfD-Politiker zu Stellvertretern gewählt - mit Stimmen anderer Parteien.