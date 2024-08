Ein Absolvent der Filmuniversität Babelsberg hat in diesem Jahr Chancen auf einen Studenten-Oscar. Mit dem Kurzfilm "Kruste" schaffte es der 1994 geborene Regisseur Jens Kevin Georg unter die Finalisten bei den Student Academy Awards.

Von insgesamt 2.683 Einreichungen von Filmhochschulen aus aller Welt sind 28 Produktionen nun in der Endrunde. Nach Mitteilung der Oscar-Akademie in Los Angeles werden die Preise für die Kurzfilme in insgesamt vier Kategorien am 29. Oktober in Kalifornien verliehen.

"Kruste" ist unter den sieben Finalisten in der Kurzfilm-Sparte "Narrative" (Spielfilm), neben Beiträgen aus Italien, Polen, Großbritannien, der Tschechischen Republik und den USA. Am Ende holen drei Filme in dieser Kategorie den Studenten-Oscar in Gold, Silber und Bronze. Weitere Sparten sind Dokumentarfilm, Animation und Experimentalfilm.