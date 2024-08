Das Kulturministerium des Landes Brandenburg stattet erneut zehn Künstler im Bundesland mit einem Stipendium für konkrete Projekte aus. Es habe mehr als 200 Bewerbungen gegeben, so viele wie nie zuvor, teilte das Ministerium am Montag mit. Insgesamt stellt die Landesregierung für die Stipendien 80.000 Euro zur Verfügung, mit denen Brandenburger Künstlerinnen und Künstler aus Literatur, Musik sowie Bildender und Darstellender Kunst in ihren kreativen Prozessen unterstützt werden sollen.