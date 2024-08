Darum sind Konzerte auf dem Tempelhofer Feld in der Nachbarschaft so gut zu hören

"Die Ärzte" spielen wieder in Berlin – und zwar gleich drei Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag auf dem Tempelhofer Feld. Erwartet werden Zehntausende Konzertbesucher, ein hochsommerliches Wetter und sehr laute Musik. Doch während sich die Fans auf Lieder wie "Schrei nach Liebe" oder "Wir sind die Besten" freuen, hoffen viele Anwohner vor allem darauf, in ihren Wohnungen auch etwas anderes hören zu können.

Diskussionen um die Zukunft des Tempelhofer Felds gibt es in Berlin fast so viele wie Katzen-Videos im Internet. Zeit, beides zu verbinden: Ein besonderer Rückblick auf einen besonderen Ort.

Der Veranstalter der Ärzte-Konzerte hat auf die Kritik reagiert und laut Senatsverwaltung die Ausrichtung der Beschallungsanlagen an der Bühne angepasst, damit die Anwohner weniger gestört werden. "Für das Gelände gibt es ein ausgefeiltes Soundkonzept, welches sicherstellt, dass sich die Veranstaltungen im genehmigten Rahmen bewegen", bestätigte der Veranstalter auf Anfrage. Zudem wurden die Anwohner schon Wochen vor dem Konzert mit Info-Zetteln an der Haustür vorgewarnt.

Lauter als 70 Dezibel darf es in der Nachbarschaft während des Konzerts nicht werden, hieß es von der Senatsverwaltung. Vor Großkonzerten und ähnlich lauten Veranstaltungen berechnen Akustiker mit einem 3D-Modell – in diesem Fall mit dem Flughafengebäude und den Gebäuden in der Nachbarschaft – wie sich der Schall während der Veranstaltung ausbreiten wird. So kann man im Voraus bestimmen, wie laut die Musik gespielt werden darf.

Dass Konzerte auf dem Tempelhofer Feld – genauer gesagt, auf dem "Vorfeld" direkt am Flughafengebäude – für die direkte Umgebung mitten in der Stadt so laut werden, hat mehrere Gründe, erklärt der auf Immissionsschutz spezialisierte Ingenieur Jörg Kepper, der für das Potsdamer Akustikbüro Dahms arbeitet. "Das Feld ist groß und flach, es ist eine Schallausbreitung in allen Richtungen bis auf das Flughafengebäude vorhanden." Das Gebäude werde zwar in Richtung Columbiadamm und Platz der Luftbrücke den Lärm "um die 20 Dezibel" senken, so Kepper. "Aber in die andere Richtung reflektiert das Gebäude wie ein Parabolspiegel einen Großteil des Schalls", sagt er.

Am lautesten werde es deswegen in Richtung Schillerkiez und Rollbergsiedlung in Neukölln. Doch je nach Wetter kann es auch woanders zu Lärmbelästigung kommen. "Der Wind nimmt den Schall häufig mit", sagte der Ingenieur Kepper. Weht der Wind in die Gegenrichtung, dann könne der Schall auch zum Beispiel Schöneberg erreichen.