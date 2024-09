Für seine Inszenierung "The Silence" an der Berliner Schaubühne wird Regisseur Falk Richter mit dem Friedrich-Luft-Preis ausgezeichnet. Das teilte die "Berliner Morgenpost" am Montag mit. Die Zeitung verleiht den Preis zusammen mit Deutschlandfunk Kultur. In dem autofiktionalen Stück geht es um Richters Familiengeschichte, die er in einem fiktiven Dialog mit seiner Mutter ergründet.