Das Lausitz-Festival hat in diesem Jahr so viele Menschen angezogen wie noch nie. Mit rund 60 Veranstaltungen in zehn Sparten und 22 ausverkauften Aufführungen feierte das Lausitz-Festival "seine bislang erfolgreichste Ausgabe", hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter am Sonntag. Die Gesamtauslastung lag bei etwa 85 Prozent und entsprach etwa 10.200 Zuschauern. 2023 kamen etwa 7.300 Besucher zu den Veranstaltungen.