In Berlin findet am Sonntag wieder der eintrittsfreie Museumssonntag statt.



Rund 80 Museen beteiligen sich daran [museumssonntag.berlin], darunter die Häuser auf dem Kulturforum. Hier wird gleichzeitig Erntedank gefeiert.



Seit Sommer 2021 ist der Eintritt in die meisten Berliner Museen jeden ersten Sonntag im Monat frei. Das soll auch Menschen, die wenig Geld haben, kulturelle Teilhabe ermöglichen und generell die breite Gesellschaft in die Einrichtungen locken.



Im Schnitt nehmen jedes Mal rund 70.000 Menschen das kostenlose Angebot an.