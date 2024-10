Bild: dpa-Zentralbild/Ralf Hirschberger

Für ihre Ingenieurbaukunst sind in Berlin und Brandenburg bisher vier weitere Gebäude ausgezeichnet worden. Das Pumpwerk von Sanssouci ist in seiner Form und Ausgestaltung einer Moschee nachempfunden. Das 1841 bis 1843 errichtete Dampfmaschinenhaus befindet sich an der Neustädter Havelbucht in Potsdam und wurde auf Wunsch von Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) durch Ludwig Perisus erbaut.