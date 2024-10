Do 03.10.24 | 11:51 Uhr

Die Komische Oper in Berlin ist bei den International Opera Awards als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde am Mittwochabend in München verliehen.

In der Kategorie Regie siegte Christof Loy, dessen Inszenierung "La fiamma" aktuell an der Deutschen Oper Berlin zu sehen ist.