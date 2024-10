Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt Ende November in Berlin ihr neues Buch "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" vor. Die frühere CDU-Chefin präsentiert ihre Memoiren am Tag der Buchveröffentlichung im Deutschen Theater. Die Veranstaltung am 26. November ist öffentlich und wird von Journalistin Anne Will moderiert. Der Ticketvorverkauf beginnt am 10. Oktober um 11 Uhr.