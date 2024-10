Vicky Leandros muss wegen einer Krankheit erneut Konzerte ihrer aktuellen "Ich liebe das Leben"-Abschiedstournee absagen. "Aufgrund des anhaltenden Infekts der Künstlerin und der ärztlichen Verordnung ihre Stimme zu schonen" müsse das Konzert am Donnerstag (31.10.) in Berlin verschoben werden, teilte das Management der 72-jährigen Sängerin am Mittwoch mit. Ein Konzert in Salzburg war schon am Montag kurzfristig abgesagt worden.