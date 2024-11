Gegen die angekündigten Kürzungen im Berliner Kulturhaushalt haben am Freitag rund 2.500 Menschen demonstriert. Angemeldet waren laut Polizei 200 Teilnehmer.

In einem sogenannten "Trauermarsch" zogen die Teilnehmer am Nachmittag vom Neptunbrunnen am Roten Rathaus bis zum Brandenburger Tor - vorbei an den großen Museen der Stadt. Aufgerufen zu dem Protest hatten der Berufsverband Bildender Künstler Berlin (BKK) und das Netzwerk freier Berliner Projekträume und -initiativen.