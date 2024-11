Bild: dpa/Herrmann

2001 verkauft Joop sein Unternehmen, kehrt 2003 mit dem experimentellen Label Wunderkind in die Mode zurück und erntet Anerkennung auf internationalen Laufstegen in Paris und New York. 2004 präsentiert das südsudanesische Supermodel Alek Wek seine Herbst-Winter-Kollektion in Berlin.