Volker Schlöndorff ist Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Geboren 1939 in Wiesbaden, studierte er in Paris Politikwissenschaft und Film. Er wurde zu einem bedeutenden Vertreter des Neuen Deutschen Films. Sein größter Erfolg war "Die Blechtrommel" (1979), der mit der Goldenen Palme in Cannes und einem Oscar ausgezeichnet wurde. Im Jahr 1981 erschien sein Film "Die Fälschung", der im libanesischen Bürgerkrieg spielt. Schlöndorff lebt in Potsdam.