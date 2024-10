Petition fordert Rückgabe der Büste der Nofretete an Ägypten

Seit 100 Jahren kann man sie in Berlin sehen und genau so lange wird ihre Rückgabe nach Ägypten gefordert: Die Büste der Nofretete sei "unrechtmäßig" nach Deutschland gelangt, heißt es in einer neuen Petition. Die zuständige Stiftung widerspricht.