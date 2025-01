Das Land Brandenburg hat im vergangenen Jahr rund 53 Millionen Euro in die Sicherung, Sanierung und Restaurierung von Denkmälern investiert. Mehr als 3,6 Millionen Euro davon gingen an Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Sanierung sakraler Gebäude und jüdischer Friedhöfe. Das teilte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch in Potsdam mit.