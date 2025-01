Schlösschen am Pazifik und lebendige Begegnungsstätte

Die Künstlerresidenz Villa Aurora - gelegen in Kalifornien und mit Büro in Berlin - hat am Dienstag ihren 25. Geburtstag gefeiert. Coronabedingt wurde das "deutsche Kulturdenkmal des Exils" digital gewürdigt. Von Ute Büsing