Sie gab Pixi seine Zipfelmütze und Conni ihren Ringelpulli: Die Kinderbuchillustratorin Eva Wenzel-Bürger ist tot. Sie starb bereits am 31. Januar im Alter von 92 Jahren in Berlin, wie der Carlsen-Verlag am Freitag in Hamburg mitteilte. Für den Verlag sei sie über Jahrzehnte eine der wichtigsten Bilderbuchillustratorinnen gewesen.