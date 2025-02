Die Hardrock-Band AC/DC will bei ihrer Europatournee in diesem Sommer auch in Berlin spielen. Insgesamt sind drei Konzerte in Deutschland geplant, das erste am 30. Juni im Olympiastadion, wie der Konzertveranstalter mitteilte. Zwei weitere stehen in Düsseldorf (8. Juli) und Karlsruhe (17. August) auf dem Programm. Der Vorverkauf beginnt am 7. Februar.