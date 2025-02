Das hat er zuletzt beim Festival der Berliner Festspiele "Performing Exiles" gezeigt, bei dem er spannende internationale Künstlerinnen und Künstler vorstellte, die in Berlin im Exil leben – und die bislang trotz guter Kunst kaum eine Plattform hatten. Aber auch am HAU, dem Hebbel Theater am Ufer, stand er als Intendant viele Jahre für ungewöhnliche, internationale und oft beglückende Kunstprojekte und war stets für eine Überraschung gut.

Trotzdem sprach auch einiges gegen seine Ernennung. Mit dem 65-Jährigen weißen Mann kommt nun eben gerade nicht die junge, weibliche, diverse Leitung, die dem Haus mal in Aussicht gestellt worden war. Zudem war er es, der 2017 den internationalen Kunstkurator Chris Dercon an die Volksbühne empfohlen hatte – der nach kürzester Zeit mit Pauken und Trompeten gescheitert ist.

Holzinger hatte sich selbst auf den Intendant:innen-Posten beworben, ihre Bewerbung aber aus verschiedenen, auch persönlichen Gründen zurückgezogen. Bei der Pressekonferenz sagte sie lachend: "Ich bin urhappy, dass du jetzt diesen Job übernimmst, Matthias: die Drecksarbeit. Während ich als Künstlerin weiter hier machen kann, was ich machen will, und hoffentlich auch mehr einbringen kann in Bezug auf die Richtung, die die Volksbühne nimmt."

Die Tanzsparte soll mit diesen Beraterinnen durchaus gestärkt werden, so Lilienthal im Anschluss. Jedoch nicht mehr als ein Drittel des Programms ausmachen. Am Ensemble-Theater möchte er festhalten – keine Selbstverständlichkeit bei einem Theaterexperten, der mit zahlreichen internationalen Gästen arbeitet: "Ich gehe davon aus, dass es ein zu 95 Prozent internationales Line-up der Regisseur:innen gibt. Und diese Internationalität ist ein bewusster Widerstand gegen die Renationalisierung, die politisch in diesem Land und im deutschsprachigen Raum und in Europa passiert", ordnete er sein künftiges Programm bei der Pressekonferenz ein.