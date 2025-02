Konkurrenz durch Fußball und Olympia, fehlende Blockbuster: Das machte sich 2024 bei den Ticketverkäufen in den deutschen Kinos negativ bemerkbar. Einzige Ausnahme war Brandenburg. Für dieses Jahr erwartet die Branche aber bessere Zahlen.

Als einziges Bundesland konnte Brandenburg einen leichten Zuwachs von 0,9 Prozent sowohl bei den Ticketverkäufen als auch beim Umsatz verzeichnen. FFA-Sprecher Jens Steinbrenner vermutet darin einen Nachholeffekt, weil die Besuchszahlen in dem Bundesland nach der Pandemie langsamer gestiegen seien als im Bundesdurchschnitt.

2024 war kein einfaches Jahr für die Kino-Branche in Deutschland. Rund 5,8 Prozent weniger Tickets als noch im Jahr zuvor wurden verkauft, der Umsatz ist um 6,5 Prozent gesunken, wie die Filmforderungsanstalt (FFA) am Mittwoch mitteilte. Wurden 2023 noch rund 95,7 Millionen Tickets verkauft, waren es im vergangenen Jahr nur 90,1 Millionen. Und der Umsatz verringerte sich von 929,1 auf 868,4 Millionen Euro.

In Berlin dagegen gingen die Ticketverkäufe und auch der Umsatz um 0,8 Prozent zurück – im bundesweiten Vergleich bedeutet das gemeinsam mit Thüringen den geringsten Rückgang. Berlin sei eine Kinostadt, so Steinbrenner. Dort würden pro Einwohner doppelt so viele Tickets (2,2) verkauft wie im Bundesdurchschnitt (1,1).

Am stärksten gingen die Ticketverkäufe in Bremen (-11,2 Prozent) und Bayern (-10,1 Prozent) zurück, die Umsätze schrumpften in beiden Bundesländern um 9,4 Prozent.