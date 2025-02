Bild: dpa/Schöning

Thomas Brasch stirbt am 3. November 2001 in der Berliner Charité an Herz- und Lungenversagen. Begraben ist er im Osten, in Berlin-Mitte auf dem Dorotheenstädtischer Friedhof in der Chausseestraße - nahe den Gräbern etwa von Heinrich Mann, Heiner Müller und Bertolt Brecht.